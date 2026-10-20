Antalya’da oto galeriye silahlı saldırı: Talimat yurt dışından geldi! İddianame hazır...

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu, 2'si firari, 3'ü adli kontrolle serbest bırakılan toplam 13 sanık hakkında 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi. Sanıklardan 11'ine ayrıca 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlaması yöneltilirken, R.E. 'Azmettirme', H.K.A. ise 'Örgüt yöneticisi' sıfatıyla suçlardan sorumlu tutuldu.

YENİ NESİL SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil silahlı suç örgütlerinin, klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak faaliyetlerini yurt dışından yönettikleri belirtildi. Bu yapıların sanal medya ve internet tabanlı iletişim uygulamalarından gençleri para ve lüks yaşam vaadiyle silahlı eylemlere yönlendirdiği, iş insanları ve işletmecilerden tehdit yoluyla haraç talep ettiği kaydedildi.