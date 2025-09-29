Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da otobüs ile çarpışan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.9.2025 22:41 Son Güncelleme: 29.9.2025 23:11

Antalya’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Bekar hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.55'de Akseki-Manavgat karayolu Kale mevkiinde meydana geldi. Hakan Bekar idaresindeki hafif ticari araç, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyreden Rıdvan Cengiz İlçin (66) idaresindeki otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Bekar ve Türkan Can (70), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bekar hastanede yaşamını yitirdi.

