Antalya’da otobüs ile çarpışan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.55'de Akseki-Manavgat karayolu Kale mevkiinde meydana geldi. Hakan Bekar idaresindeki hafif ticari araç, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyreden Rıdvan Cengiz İlçin (66) idaresindeki otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Bekar ve Türkan Can (70), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bekar hastanede yaşamını yitirdi.