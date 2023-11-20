Antalya’da otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Ramazan Çeçen'in kullandığı otomobil, Taşkesiği Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun sağına yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya uçtu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan ve araç sürücüsünün eşi olduğu bildirilen Gülay Çeçen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ramazan Çeçen ve araçta yolcu olarak bulunan torunları İrem Gülay Adak ile Yiğit Rahim Adak yaralandı. Yaralılardan İrem Gülay Adak ve Yiğit Rahim Adak'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza hayatını kaybeden Gülay Çeçen, Karaman'ın merkeze bağlı Akarköy Mezarlığı'nda ailesi, ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.