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Giriş Tarihi: 3.8.2025 09:30 Son Güncelleme: 3.8.2025 09:34

Antalya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Serhat Yazar (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza akşam saat 22:30 sıralarında Belek Serik yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Serhat Yazar'ın kullandığı motosiklet ile gurbetçi Niyazi Kellegöz'ün (50) kullandığı özel otomobil kavşakta motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürüşücü Serhat Yazar'a yaptıkları ilk müdahalede Serhat Yazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin ardından Yazar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk yaptığı otopsinin ardından Serhat Yazar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp kurumuna götürüldü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Niyazi Kellegöz polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Antalya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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