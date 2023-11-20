Antalya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında Havalimanı istikametine doğru gitmekte olan İ.K. yönetimindeki otomobil, karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a çarparak karşı yöne geçti.

VATANDAŞLAR KALP MASAJI YAPTI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinden bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralıya kalp mesajı yaparak hayatta tutmaya uğraş verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolde Çutur'un hayatını kaybettiği belirledi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekipleri ise olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobilde meydana gelen hasar ise görenleri şaşkına çevirdi. Mustafa Çutur'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayı öğrenin Mustafa Çutur'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsini ardından Mustafa Çutur, Dağbeli Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Çarpan otomobil sürücüsü İ.K.'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.