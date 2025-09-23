Antalya’da panik anları: Kano ve hortumla söndürmeye çalıştılar!

Kanal boyunda evleri bulunan aileler, kano ve teknelerle açılıp, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti ancak sonuç alınamadı. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibinin de mısır tarlalarından dolayı yangına müdahalede zorluk çektiği belirtildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor...