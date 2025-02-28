Antalya’da sahte SAT komandosu tutuklandı

Antalya'da sık sık askeri kamuflaj ile dolaşan K.K. tanıştığı üniversite mezunu M.A.Z.'ye kendisini önce SAT komandosu tanıttı. Samim olunca Ankara'da üst düzey istihbaratçı tanıdıkları olduğunu M.A.Z. 'ye devlet büyüklerine koruma görevlisi olarak işe aldırtacağını söyledi. Geceleri çiçek satan K.K., bunu karşılığında M.A.Z.'den 45 bin lira para aldı. Ancak M.A.Z. Ankara'da devlet büyüklerine koruma görevlisi olarak işe başlamayınca polise giderek K.K.'den şikayetçi oldu.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Şikayetin ardından polis alarma geçti. Önce K.K.'nin oturma adresini belirledi. Ardından eve şok baskın düzenledi. K.K.'nin evinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet komando askeri kamuflaj elbisesi, 2 adet asker ve 1 polis rozeti, polis ve asker amblemler ile

cep telefonu ve sim kartlarına el kondu. Gözaltına alınan K.K. emniyetteki sorgusunu ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya polisi, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." Diyerek kararlılık mesajı verdi.