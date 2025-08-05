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Giriş Tarihi: 5.8.2025 10:56

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü: Döviz bürosuna oyuncak tabancayla girip...

Antalya'da yabancı uyruklu Stephan B. (28), oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin 'Polis' diye bağırması üzerine panikleyip kaçan Stephan B., kısa sürede yakalandı.

DHA Yaşam
Antalya’da şaşkına çeviren görüntü: Döviz bürosuna oyuncak tabancayla girip...

Olay, 21 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Y.K.A.'ya ait döviz bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü Stephan B., belinden tabanca çıkartarak 'Money' dedi. Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, 'Polis' diye bağırarak, panik butonuna bastı. Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Y.K.A.'nın ihbarıyla iş yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Stephan B.'yi suç aleti oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Stephan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Stephan B.'nin döviz bürosunu soyma girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Antalya'da şaşkına çeviren görüntü: Döviz bürosuna oyuncak tabancayla girip...
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