Antalya’da şaşkına çeviren görüntü: Döviz bürosuna oyuncak tabancayla girip...

Olay, 21 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Y.K.A.'ya ait döviz bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü Stephan B., belinden tabanca çıkartarak 'Money' dedi. Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, 'Polis' diye bağırarak, panik butonuna bastı. Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.