Antalya’da selde mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

İl genelinde sokaklar göle dönerken seraların içi sel sularıyla doldu. Selin önüne katıp sürüklediği yüzlerce araç hurdaya döndü. Demre'nin Üçağız (Kekova) Mahallesi'nde sel suları araçları denize sürükledi. Otomobilde mahsur kalan bir aile ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Öte yandan, Finike ilçesinin Mavikent Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Antalya Valiliği, sel felaketi nedeniyle il genelinde 1.901 personel, 624 araç, 248 iş makinesi, 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompanın görev yaptığını açıkladı. Valilik açıklamasında, Demre ilçesinin Çevreli Mahallesi'ndeki bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 vatandaş olmak üzere toplam 22 kişinin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiği belirtildi.

ANTALYA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Antalya kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ana arterler ve alt geçitler göle döndü. Otomobiller su basan yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine 2-3 saat gecikmeli dönebildi. İtfaiye ekipleri art arda gelen sel baskını ihbarlarına yetişmekte zorlandı.

Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Yağışın ardından etkili olan fırtına ve hortum ağaçları devirirken seralara da zarar verdi. Yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle trafik, birçok noktada durma noktasına geldi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör