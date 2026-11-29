SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnu ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması nedeniyle yaralandığı kaydedildi. F.A.'nın kızı ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren motokurye hakkında şikayetçi olduklarını, gerekli cezayı almasını istediklerini kaydetti.