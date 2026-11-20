Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi'ndeki sitede bulunan daireye sabah saatlerinde giden jandarma ve sağlık ekipleri Snezhanpetrova Kıoroglo'yu bıçakla öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Snezhanpetrova Kıoroglo'nun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
CESEDİN YANINDA KAN DONDURAN BIÇAK DETAYI
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'nin ise Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda iple ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi.