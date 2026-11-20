CESEDİN YANINDA KAN DONDURAN BIÇAK DETAYI

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'nin ise Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda iple ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi.