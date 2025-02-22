Antalya’da ’ters yön’ faciası: 19 yaşındaki Hasan Ali kurtarılamadı

Kaza saat 21.00 sularında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan motosiklet, Manavgat yönünden ters yöne girerek kavşağa girmeye çalışan Raşit Çiftçi yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, üzerinde bulunan Hasan Ali Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.