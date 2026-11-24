Döşemealtı ilçesinde M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından taraflar arasında başlayan gerginlik büyüdü. İddiaya göre, K.A.G.'nin yakınları, M.K.C.G.'yi telefonla arayarak kazadan dolayı yüz yüze özür dilemesi yönünde tehdit ve baskıda bulundu. Şüpheliler, M.K.C.G.'ye ulaşabilmek amacıyla anne ve babasını da alıkoydu. Olayın devamında M.K.C.G. de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafına götürüldü ve özür dilemeye zorlandı. Genç şahsın araç içerisinde ve Kepez ilçesinde bulunan şüphelilere ait bir ofiste silahla tehdit edildiği ve darbedildiği, cep telefonunun ise yağmalandığı belirtildi.