Antalya’da traktörün altında kalan çiftçi kurtarılamadı

Kaza 14 Nisan saat 16.00 sıralarında Bucakköy Mahallesi'nde meydan geldi. Tarımla uğraşan Hüseyin İşlek bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada rampada kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Köylüler yardıma koştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan İşlek'i kurtarmak için çalışma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri traktörün altında çıkartılan Hüseyin İşlek'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan İşlek önce Serik'te özel bir hastaneye, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından İşlek Bucakköy Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.