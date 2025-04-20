Antalya’da vahşet: Alman boksör içki aleminde tartıştığı arkadaşını tek yumrukta öldürdü!

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 22 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev, Almanya uyruklu A.K., Ukraynalı A.A. ve İ.V. ile yine Ukrayna uyruklu kadınlar O.N. ve T.Y. evde içki içmeye başladı. Bir süre sonra Abdullayev ve A.K., sigara içmek için dışarı çıktı. Bu sırada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.K., İbadulla Abdullayev'i dövdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere düşen Abdullayev'i kaldırıp içeri taşıyan A.A. ve İ.V., daha sonra evden çıktı.

UKRAYNALI KADIN İHBAR ETTİ

Ukraynalı kadınlardan biri, saat 22.30 sıralarında polisi arayarak, evde hareketsiz halde birinin yattığı ihbarında bulundu. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, İbadulla Abdullayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve savcılık konuyla ilgili çalışma başlattı. Abdullayev'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede İbadulla Abdullayev'in cinayete kurban gittiğini tespit etti. Ekipler, Abdullayev'in alın kısmında ve kaş üzerinde yaralanmalar olması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma sonucunda Abdullayev'in öldürülmeden önce evde birlikte içki içtiği belirlenen ArturK., A.A., İ.V. ile Ukraynalı 2 kadını gözaltına aldı. Kadınların olayla ilgilerinin olmadığı, boksör Artur K.'nin Abdullayev'i tek yumrukta yere serdiği, Ukraynalı A.A. ve İ.V.'nin de taşımaya yardım ettiği belirlendi. Ekiplerin ifade işlemi sonrasında kadınlar serbest bırakıldı. Alman boksör Artur K. ile 2 Ukraynalı İ.V, A.A gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.