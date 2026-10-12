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Giriş Tarihi: 12.10.2026 04:35

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi çıkan tartışmada birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdükten sonra gittiği Konya'da polise teslim olarak cinayeti itiraf eti.

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İHA
Antalya’da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Canan Yıldırım ile Talha T. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Talha T., Canan Yıldırım'ı darp ettikten sonra yatakta boğarak öldürdü. Olayın ardından evden ayrılan Talha T. şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya gitti.

KONYA'DA POLİSE TESLİM OLDU

Burada emniyete giderek polise teslim olan Talha T. cinayeti itiraf ederken durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki ikamete gitti. Eve giren ekipler, Canan Yıldırım'ı yatak odasında ölü olarak buldu.

Yıldırım'ın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#ANTALYA #KEPEZ
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Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü
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