Antalya’da vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Korkunç olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. İçire giren H.İ., Nazlıer'i banyoda bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. Bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri boğazına ve yüzüne aldığı 1'er bıçak darbesiyle ölen Nazlıer ile ilgili inceleme başlattı. Bu sırada haberi alıp evin önüne gelen Nazlıer'in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri ev içerisinde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında bahçede bulunan saksı içerisinde toprağa gömülü bir bıçak buldu. Bıçak inceleme için delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer'i bulan H.İ. ise gözaltına alındı. H.İ.'nin arkadaşlarına 'Avukatıma haber verin' diye bağırması dikkat çekti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerine yaptığı incelemenin ardından Nazlıer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nazlıer'in cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.