Antalya’da yangın! Kızını alevlerin arasından çıkardı





"DUMANLARI GÖRDÜM, EVDEN İLK KIZIMI ÇIKARDIM"

Mesaisini tamamlayarak iş yerine dönerken sokaktan yükselen dumanları gördüğünü geldiğinde ise kendi evinin alevler içinde olduğunu söyleyen ev sahibi Aladdan Can, "İşten geliyordum, ana caddeden eve döndükten sonra duman çıkmaya başladı. Koştum, ilk çocuğu çıkardım. 13 yaşındaki kızım içerdeydi. Ondan sonra bir daha içeriye giremedik. 5 dakika içinde evin her yanını sardı. Tamamen yandı, hiç bir şey kalmadı. Tırnak makası kadar dahi bir şey kalmadı. Evimiz, eşyamız, yatağımız, yorganımız, kıyafetimiz, arabamın anahtarına varasıya kadar yandı. Yetkililerden bu evi tekrar ayağa kaldırmak için yardım bekliyorum" dedi.