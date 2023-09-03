Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yasa dışı kürek sörfü yaptıran Rus uyruklu A.A suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 3.9.2023 18:47 Son Güncelleme: 3.9.2023 18:59

Antalya’da yasa dışı kürek sörfü yaptıran Rus uyruklu A.A suçüstü yakalandı

Antalya’da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,  izinsiz ve belgesiz şekilde sosyal medya üzerinden ticari amaçlı kürek sörfü kiralayan Rus vatandaşı A.A.’yı (43)  suçüstü yakaladı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Düden Şelalesi önlerinde izinsiz ve belgesiz olarak yabancı bir şahıs tarafından sosyal medya üzerinden (instagram) ticari amaçlı kürek sörfü yaptırıldığını tespit etti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da yasa dışı kürek sörfü yaptıran Rus uyruklu A.A suçüstü yakalandı

Gelişmelerin ardından sahil güvenlik ekipleri karadan ve denizden operasyon başlattı. Düden Şelalesi önlerinde yapılan çalışmada; bir grup şahsın kürek sörfü yaptığı tespit edildi. Sörf yapan grubun sosyal medya aracılığıyla Rus uyruklu A.A'dan para karşılığında Kürek Sörfü kiraladıklarını kadettiler. Bunun üzerine ekipler A.A.'yı gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Sahil güvenlik ekipleri A.A'nın ikamet izni bulunmadığını da tespit etti. "Turizm işletme belgesi bulunmadan ticari faaliyette bulunmak" suçundan işlemlerin tamamlanmasının ardından Rus uyruklu A.A. sınır dışı edilmesi için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Görevliler denizde hiçbir şekilde yasa dışı faaliyete izin verilmeyeceğini kaydetti.

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Antalya’da yasa dışı kürek sörfü yaptıran Rus uyruklu A.A suçüstü yakalandı
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