TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.