Antalya’da Yunus polisi tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus Polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü Cuma şimşek yaklaşık 150 metre asfalt zeminde sürüklendi. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, kaza anında kaskını taktığı tespit edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Acı haberi alan ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.