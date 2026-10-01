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Giriş Tarihi: 1.10.2026 22:27

Antalya'da zincirleme kaza: 2'si turist 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2'si Alman turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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İHA
Antalya’da zincirleme kaza: 2’si turist 3 yaralı
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Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Rıza U.'nun kullandığı 34 T 6420 plaka, 35 BBA 614 dorse plakalı tır, Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kavşağı'na geldiğinde turizm bölgesinden kavşağa giriş yapan Ramazan Y. idaresindeki 07 BVZ 471 plakalı ve Fatih K.'nın kullandığı yine 07 CCZ 394 plakalı VİP tur araçlarına çarptı.

Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlardan 07 BVZ 471 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Linda Z. ve Mantthias Z. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Linda Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tır sürücüsü Rıza U., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

#MANAVGAT #ANTALYA
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Antalya'da zincirleme kaza: 2'si turist 3 yaralı
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