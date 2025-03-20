Antalya’daki cinayette pes dedirten savunma: Hayırdır birader, bir şey mi var?

BİR ANDA SALDIRMIŞ

Saldırıda bıçakla yaralanan Osman Dere ise "İş yerimin önünde arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarımın uyarısıyla bana dik dik baktığını gördüm. 'Hayırdır birader, bir şey mi var?' diye sorduğumda 'Sen biliyorsun' diye karşılık verdi. Yanına gittiğimde önce yüzümün sol tarafından sonra da sol göğsümden bıçakladı beni" dedi. Sanığın yanına konuşmaya giderken suç aletini görmediğini kaydeden Dere, kol kısmının içinden bıçağı çıkardığını söyledi.

Dereli'nin öldürdüğü Deniz Akten'in annesi Fatma Akten de sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.