Antalya’daki scooter kazası davasını yargıtay onadı

Antalya'yı yasa boğan kaza, geçen yıl 22 Ekim gecesi, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootere bindi.

Balcı'nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Mahkemesi tarafından nihai karar verildi.

Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti.