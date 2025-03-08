Antalya’nın dünyaca ünlü Uçansu Şelalesi kurudu

Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'nde, çekilen fotoğraf karesi doğa severleri ürküttü. Bölgeye hayat veren şelalenin kuruduğunu gören ziyaretçiler büyük üzüntü yaşadı.

TÜRKİYE'NİN GİZLİ CENNETİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılan Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Toroslar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen kar sularının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor.

ÇEVRESİNE HAYAT VERİYOR

Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale, Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği şelalenin çevresinde yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

DÜNYADA TEK

Şelalenin kaynağından Alara Çayı boyunca gürleyerek akması etrafına da hayat veriyor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel güzellik oluşturduğu çay boyunca doğal yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanlık alan içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Bu güzelliğin dünyada tek olduğunu belirten turizmciler, "Burası dondurulmuş tablo güzelliğinde" diye adlandırıyor.

ZİYARETÇİLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Şelale yaz ayında olduğu kadar kış ve bahar aylarında da ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'ne gidenler hayal kırıklığına uğradı. Şelalenin kuruduğunu gören ziyaretçiler büyük üzüntü yaşadı. Şelaleden geriye yosun tutan ve renk atan kayalıklar kaldı. Şelalenin beslediği derede ise kayalıklar göründü.

240 GÖLDEN 186'SININ TAMAMEN KURUDU

Küresel iklim değişikliğine çok sayıda su kaynağını kurban veren Antalya'da bu listeye Uçansu Şelalesi'nin de eklenmesi su kaynaklarının korumanın öneminin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Nitekim Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, son 60 yılda Türkiye'deki 240 gölden 186'sının tamamen kuruduğunu, geriye kalanların da kuraklık tehlikesi ve aşırı kirlilik yaşadığını belirterek, "Türkiye'de şu an iyi denilebilecek, parmakla gösterebileceğimiz bir tane dahi gölümüz yok" sözlerine yer vermişti.

KURUMASINI İLK KEZ GÖRDÜM

Uzun bir aradan sonra göle ilk kez giden Fatih Duman, "Ben her sene düzenli gelirdim. Bu yıl ilk ziyaretimizi ailecek yapmak istedik. Gördüğümüz manzara karşısında büyük üzüntü yaşadık. Kar sularının erimesi ile daha çok canlandığını biliyoruz ama kış ayında bu kadar kurumasını ilk kez gördüm. Normalde kışın da su akmaya devam ederdi" dedi