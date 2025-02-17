Antalya’nın en kalabalık kapısı: Yılda 21 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor

Kaleiçi'nin giriş kapılarından biri olan ve Roma döneminden günümüze kadar ulaşan bu eşsiz yapı, kente gelen yerli ve yabancı tatilcilerin en çok ziyaret ettiği nokta. MS 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya ziyareti anısına inşa Hadrian Kapısı, üç gözlü kemerli yapısı ile Antalya'nın en iyi korunmuş tarihi eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mermer sütunları, zarif kabartmaları ve kemerlerinin ihtişamıyla Roma mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul ediliyor. Yapının en dikkat çekici detaylarından biri de kapının orijinal taşlarında bulunan araba izleri. Bu izler, yüzyıllar boyunca buradan geçen arabaların bıraktığı izleri günümüze taşıyor ve ziyaretçilere tarihin içinde bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZ ROTASI

Hadrian Kapısı, özellikle Kaleiçi'ni keşfetmek isteyen turistlerin ilk durağı oluyor. Ziyaretçiler, kapının tarihi atmosferinde fotoğraf çektirerek bu eşsiz mirası ölümsüzleştiriyor. Aynı zamanda kapının hemen yanı başında yer alan Kaleiçi'nin dar sokakları, Osmanlı dönemi evleri, butik otelleri ve kafeleri, bölgeyi cazip kılan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Hadrian Kapısı, Antalya'nın tarihine ışık tutan en önemli eserlerden biri olmaya devam ediyor.