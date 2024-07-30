Antalya’nın incisi Kaleiçi olacak

Valilik binasındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Aydın Abak, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

'KALEİCİ KENTİN DEĞERİ'

Vali Hulusi Şahin, Kaleiçi'nin Antalya için büyük bir değer ve bu değerin korunması için tüm imkânları seferber edeceklerini söyledi. Tarihi Kaleiçi ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirten Vali Şahin, "Kaleiçi bölgesinin sorunları için paydaşlarımızla birlikte değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Kaleiçi ile ilgili Mayıs ayında Kaleiçi Değerlendirme Toplantısı ve Kaleiçi Denetim Toplantısı gerçekleştirmiştik. Bu toplantılarda Kaleiçi'nin altyapı yetersizlikleri, çevresel sorunları, estetik kaygıları ve trafik yoğunluğu gibi sorunlarına yönelik düzenlemeleri belirlemek üzere çalışma grupları oluşturduk. Bugün gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Estetik Toplantımızda ise, uygulamaya koyduğumuz kararların ne aşamada olduğunu ve Kaleiçi'nin estetik yapısı ile ilgili sorunlara yönelik düzenlemeleri değerlendireceğiz." dedi.

TURİZMİN KALBİ KALEİCİNDE ATACAK

Kaleiçi'yle ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinden sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi ve çözüm önerilerini de alan Vali Hulusi Şahin, ilgililerin hazırlayacağı raporların ve yapılan çalışmaların değerlendirileceği çözüm odaklı toplantıların devam edeceğini belirtti. Yöneticiler ve STK temsilcileri ise kenti ziyarete gelen her turisttin Kaleici'nin görmesi gerektiğini kaydederek, "Biz Kaleiçi'nin tüm sorunlarını çözersek burası kentin kalbinin atığı yer olur. Kentin en değerli markası haline gelir." diyerek kararlılık mesajı verdi.

