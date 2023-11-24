Antalya’nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından cinsiyet ayrımcılığı

Antalya'da taksicilik yapan Hatice Çağar Mirasedoğlu (59), duraktaki 3 kişi tarafından hakaret, küfür, tehdit, video çekme suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, iftira, taciz, öldürmeye teşebbüs ve cinsiyet ayrımcılığı yaparak çalışma özgürlüğünün kısıtlandığı nedeniyle durakta çalışan Ş.D. A.D. ve Y.Ş'.den şikayetçi oldu. İki yıldır bu durakta bir kadın olarak ayrımcılığa uğradığını da belirten Hatice Çağar Mirasedoğlu, 'Bu durakta seni çalıştırmayacağız' diyorlar. "Ben ise 2 yıldır ekmeğimin derdindeyim. Ancak akıl almaz yöntemlerle işimi yapmam kendi meslektaşlarım tarafından engellendi" dedi. Hatice Çağar Mirasedoğlu'nun eşi Ali Mirasedoğlu'da eşinin videosunu çeken kişiyi uyardığından küfürler ile kendisine saldırıldığını darp edilerek başından yaralandığını söyleyerek saldırganlardan eşi ile birlikte şikayetçi oldu.

MÜŞTERİLER ÇOK SAYGILI

Antalya'nın tek kadın taksicisi Hatice Çağar Mirasedoğlu, kendisine müşterilerin çok saygılı davrandığını söyledi. 2 yıldır gece gündüz taksicilik yaptığını da belirten Hatice Çağar Mirasedoğlu, "Kadın taksici olmam nedeniyle bugüne kadar hiçbir müşteriden kötü söz işitmedim. Hepsi çok saygılı insanlar. Ancak duraktaki kendi meslektaşlarım beni canımdan bezdirdiler" diye konuştu. Mirasedioglu'nun sikayetçi olduğu taksiciler ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini asıl kendileri şikayetçi olduklarını söyledi.

21'İNCİ ASIRDA AKLIM ALMIYOR

Hatice Çağar ve Ali Mirasedoğlu çiftinin avukatı Makbule Tanış ise 21'inci asırda kadın bir çalışanının kendi meslektaşları tarafından şiddete uğrayıp videosu çekilerek ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bunun için müvekkillerinin hakkını hukuk önünde arayacağını da belirten Avukat Tanış, "Hiçbir ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Müvekkilim Hatice Cağlar Hanım sadece kadın olduğu için ayrımcılığa uğramıştır" dedi.