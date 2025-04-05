Antalya’ya nisan ayında kar sürprizi

Antalya'da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir karayolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü. Karayolları ekipleri iş makinesi ile anında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Bu arada Van şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergâhta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde etkili oldu. Kışlık lastiklerini çıkarıp yazlıkları takan sürücüler kara hazırlıksız yakalandı. Malatya'da ise etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışı, kayısı bahçelerine zarar verdi.