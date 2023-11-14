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Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:16 Son Güncelleme: 14.11.2023 12:28

Antalya’ya yılın ilk karı yağdı

Antalya’ya yılın ilk karı yağdı, Toroslar beyaza büründü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’ya yılın ilk karı yağdı

Antalya'ya yılın ilk karı yağdı, Toroslar beyaza büründü. Kent merkezine düşen sağanak yağış Batı Torosların yüksek kesimi olan 3 bin 24 rakımlı Akdağ'ın Uyluk tepesine yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Beyaz karı gören Antalyalılar mutluluklarını dile getirdiler. Toroslara yağan karın ardından kentte sıcaklık 26 dereceden 19 dereceye düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri hafta sonu Türkiye'nin batı bölümünden başlayarak çok kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından Torosların tamamının beyaza bürüneceği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santime ulaşmasını bekledikleri müjdesini verdi.

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Antalya’ya yılın ilk karı yağdı
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