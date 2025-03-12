Antik kentten satılık mumya

Niğde'nin Bor ilçesinde 6 şüphelinin Orta Çağ'dan kalma bir mumyayı satmaya çalışırken gözaltına alındığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde mumya satmaya çalıştığı bilgisi alınan şüpheli H.G.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, Orta Çağ dönemine ait ve Hıristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

H.G.'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alınırken vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise bir cenaze aracı ile depremde zarar gördüğü için kapalı olan Niğde Müzesi'ne kaldırılarak koruma altına alındı. Yapılan incelemede mumyanın ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kemerhisar beldesinde bulunan Tyana Antik Kenti'nden çıkarıldığı belirlendi.

Mumyanın tam olarak hangi döneme ve kime ait olduğu, uzmanlarca yapılacak incelemeden sonra belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Geç Roma Dönemi'nde Güney Kapadokya Krallığı'na başkenlik yapmış olan Tyana Antik Kenti'nde su ihtiyacını karşılamak için yapılmış yaklaşık 6 metre yükseklikte su kemerleri ile çok sayıda tarihi mekân yer alıyor. Tarihi, MÖ 1650 yılına kadar dayanan Tyana Antik Kenti, birçok medeniyeti bağrında taşıdı. Hititler'in "Tuwanuva" adını verdiği kent, daha sonra Persler ve Büyük İskender Dönemi'ne de ev sahipliği yaptı. MÖ. 372'de Roma İmparatorluğu'na bağlı Kapadokya Krallığı'nın başkenti olan Tyana, Hıristiyanlığın erken dönemlerinde ise önemli bir dini merkezdi.