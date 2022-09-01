Haberler Yaşam Haberleri AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri
Giriş Tarihi: 1.9.2022 00:27

AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi almak isteyen öğrenciler AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri araştırmasına çıktı. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının şu günlerde yapılmaya başladığı biliniyor. Peki, 2022 AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri!

AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri

AÖF kayıt tarihleri, ücretleri ve bölümleri ile binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Açıköğretim üzerinden eğitim almak isteyen binlerce kişi bu noktada "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri de yatırması gerekiyor. İşte AÖF Açıköğretim kayıt takvimi, tarihleri ve ücretleri...

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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

İşte AÖF kayıt tarihleri takvimi...

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
YENİ KAYIT* - İkinci Üniversite 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt* 22 Ağustos 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma		 5 gün
- ANADOLUYÖS 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş		 ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. 4 gün
- Yatay Geçiş 12 Eylül 2022 Pazartesi
16 Eylül 2022 Cuma		 5 gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 10 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 8 gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 03 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 15 gün

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2022 KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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