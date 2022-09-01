AÖF kayıt tarihleri, ücretleri ve bölümleri ile binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Açıköğretim üzerinden eğitim almak isteyen binlerce kişi bu noktada "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri de yatırması gerekiyor. İşte AÖF Açıköğretim kayıt takvimi, tarihleri ve ücretleri...