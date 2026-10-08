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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:17

AÖF af kayıtları başladı! AÖF öğrenci affı kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenci affı başvurusu kabul edilen adaylar için kayıt süreci başladı. Yeniden öğrencilik hakkı kazananların işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor. AÖF öğrenci affı kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, kayıt ekranı ve işlem adımlarına ilişkin detaylar...

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AÖF af kayıtları başladı! AÖF öğrenci affı kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
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Öğrenimine ara veren ya da kaydı silinen öğrenciler için AÖF öğrenci affı, üniversiteye dönüş yolunu yeniden açtı. Başvurusu uygun bulunan adaylar, kayıtlarını tamamlayarak 2026-2027 güz döneminde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Kayıt sonrasında adayların ders seçimi işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

AÖF ÖĞRENCİ AFFI KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci affı güz dönemi kayıtları 8 Ekim 2026 saat 10.00'da başladı. Başvurusu daha önce onaylanan adayların kayıt işlemlerini 16 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra güz dönemi için af kaydı alınmayacak.

ÖĞRENCİ AFFI KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF ÖĞRENCİ AFFI KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Adayların sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapması, Af Kayıt Kılavuzu'nda yer alan adımları tamamlaması ve ilgili döneme ait öğretim materyali ücretini ödemesi gerekiyor.

Tüm kayıt adımlarının tamamlanması ve ücretin yatırılmasıyla birlikte adaylar kaydın kesinleşeceğini teyit etmesi gerekiyor.

KAYIT İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DERS SEÇİMİ İÇİN AYRI SÜRE VERİLECEK!

Af kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri kayıtla sona ermiyor. Ders seçme ve ders ekle-sil işlemleri için 19 Ekim 2026 saat 22.00'ye kadar süre bulunuyor.

Bu işlemler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresi kullanılarak yapılabilecek.

KİMLER DERS SEÇİMİ YAPMAYACAK?

Daha önce ÖSYM tarafından bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış ve öğrenci affıyla ilk kez kayıt hakkını kullanan adaylar için farklı bir uygulama olacak.

Bu gruptaki öğrenciler güz döneminde ders seçimi yapmayacak. Alacakları dersler fakülte tarafından atanacak. Öğrenciler, bahar döneminden itibaren derslerini kendileri seçerek kayıt yenileme işlemlerine devam edecek.

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AÖF af kayıtları başladı! AÖF öğrenci affı kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
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