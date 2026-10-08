AÖF af kayıtları başladı! AÖF öğrenci affı kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

KİMLER DERS SEÇİMİ YAPMAYACAK?

Daha önce ÖSYM tarafından bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış ve öğrenci affıyla ilk kez kayıt hakkını kullanan adaylar için farklı bir uygulama olacak.

Bu gruptaki öğrenciler güz döneminde ders seçimi yapmayacak. Alacakları dersler fakülte tarafından atanacak. Öğrenciler, bahar döneminden itibaren derslerini kendileri seçerek kayıt yenileme işlemlerine devam edecek.