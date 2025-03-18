AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, yüz yüze gerçekleşecek sınavın giriş belgelerini sınavdan önce öğrenebilecekler. Bahar döneminde, güz döneminde olduğu gibi ara sınav ve dönem sonu (final) sınavları uygulanacak. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…