AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, yüz yüze gerçekleşecek sınavın giriş belgelerini sınavdan önce öğrenebilecekler. Bahar döneminde, güz döneminde olduğu gibi ara sınav ve dönem sonu (final) sınavları uygulanacak. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.