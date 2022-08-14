AÖF KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci AÖF kayıt ekranı ile işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacakları tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtlarla ilgili tarihlerin bazıları duyurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ve ücreti gibi merak edilen tüm detaylar...