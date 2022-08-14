AÖF KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci AÖF kayıt ekranı ile işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacakları tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtlarla ilgili tarihlerin bazıları duyurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ve ücreti gibi merak edilen tüm detaylar...
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
İşte AÖF kayıt tarihleri takvimi...
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|YENİ KAYIT*
|- İkinci Üniversite
|22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi
|57 gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt*
|22 Ağustos 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma
|5 gün
|- ANADOLUYÖS
|22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi
|57 gün
|- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|- Sağlık Lisans Tamamlama
|YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|4 gün
|- Yatay Geçiş
|12 Eylül 2022 Pazartesi
16 Eylül 2022 Cuma
|5 gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|10 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi
|8 gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|03 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi
|15 gün
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.