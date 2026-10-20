Haberler Yaşam Haberleri AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:56 Son Güncelleme: 20.10.2026 10:58

AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!

Anadolu Üniversitesinden AÖF öğrencilerine kayıt süresinin sona ermesi beklenirken yeni bir duyuru geldi. Güz dönemi işlemlerinin yanı sıra ikinci üniversite ve öğrenci affı kapsamında kayıt yaptıracak adaylara da ek süre tanındı. Peki, AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, saat kaçta sona erecek? İşte, güncellenen tarihler...

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AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!
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Güz dönemi için ders seçimini ve ödeme işlemlerini henüz tamamlayamayan AÖF öğrencilerine kayıtlarını tamamlamak için yeni bir fırsat doğdu. Anadolu Üniversitesinin güncel takviminde öğrencilerin kendi kayıt türlerine göre son tarihleri dikkate alması gerekiyor.

AÖF KAYIT TARİHLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesinden açıköğretim öğrencilerine kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek süre kararı geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimine ilişkin değişiklik yapıldı. Üniversitenin 19 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖF kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

AÖF KAYITLARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi şöyle:

  • Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim Cuma, saat 22.00
  • İkinci üniversite kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00
  • Öğrenci affı kesin kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00
  • Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim Cuma, saat 23.59
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt süresinin uzatılmasıyla birlikte öğrenciler, güz dönemine ait ders seçimlerini ve ödeme işlemlerini tamamlamak için yeniden zaman kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıt yenileme işlemleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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ÖDEME İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

Öğrencilerin e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak Ders Ekle/Sil bölümünden alacakları dersleri belirlemeleri gerekiyor. Ödemeler kredi veya banka kartının yanı sıra Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da yapılabiliyor.

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AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!
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