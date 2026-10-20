AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!

Güz dönemi için ders seçimini ve ödeme işlemlerini henüz tamamlayamayan AÖF öğrencilerine kayıtlarını tamamlamak için yeni bir fırsat doğdu. Anadolu Üniversitesinin güncel takviminde öğrencilerin kendi kayıt türlerine göre son tarihleri dikkate alması gerekiyor.