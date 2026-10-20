AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? AÖF kayıtlarında yeni tarih belli oldu!

Güz dönemi için ders seçimini ve ödeme işlemlerini henüz tamamlayamayan AÖF öğrencilerine kayıtlarını tamamlamak için yeni bir fırsat doğdu. Anadolu Üniversitesinin güncel takviminde öğrencilerin kendi kayıt türlerine göre son tarihleri dikkate alması gerekiyor.
Anadolu Üniversitesinden açıköğretim öğrencilerine kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek süre kararı geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimine ilişkin değişiklik yapıldı. Üniversitenin 19 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖF kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.
Kayıt süresinin uzatılmasıyla birlikte öğrenciler, güz dönemine ait ders seçimlerini ve ödeme işlemlerini tamamlamak için yeniden zaman kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıt yenileme işlemleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak Ders Ekle/Sil bölümünden alacakları dersleri belirlemeleri gerekiyor. Ödemeler kredi veya banka kartının yanı sıra Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da yapılabiliyor.
Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıtları Yoğun Talep Üzerine 23 Ekim'e Uzatıldı! Haberin detaylarına https://t.co/uyZ1eY79ic bağlantısından ulaşabilirsiniz! @arasbozkurt #AnadoluÜniversitesi #AnaHaber #HaberinAkademisi https://t.co/hzY7whxAGQ— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (@AOFAnadolum) October 19, 2026