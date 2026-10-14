AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AUZEF vize tarihleri açıklandı!

Kasım ayı yaklaşırken AUZEF öğrencilerinin beklediği vize takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Yeni tarihlerin duyurulmasının ardından öğrenciler, ara sınavların hangi hafta sonuna denk geldiğini ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merakla araştırıyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 güz yarıyılı vize tarihlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 7-8 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ara sınavlar (vize), 14-15 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günlerine ertelendi.
Üniversitenin yeni duyurusuyla birlikte öğrencilerin güz dönemindeki ilk oturumları bir hafta ileri alınmış oldu.
Değerli Öğrencilerimiz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kapsamında 07-08 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Ara Sınav, 14-15 Kasım 2026 tarihlerine ertelenmiştir. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar https://t.co/kxJNgdfxeS adresinden veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) October 14, 2026
Vize tarihlerinin ertelenmesiyle sınav merkezi seçimi için tanınan süre de uzatıldı. Daha önce 19 Ekim olarak duyurulan son tercih tarihi, 25 Ekim 2026 Pazar saat 23.59 olarak güncellendi.
Öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden veya AUZEF Mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini gerçekleştirebilecek.
SINAV MERKEZİ SEÇİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Final ve bütünleme oturumları için akademik takvimde yer alan tarihler şöyle: