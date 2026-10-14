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Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:37

AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AUZEF vize tarihleri açıklandı!

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te güz dönemi vizeleri için yeni takvim açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin tarihlerin duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin hangi hafta sonu oturumlara katılacağı belli oldu. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, güncel takvime ilişkin ayrıntılar...

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AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AUZEF vize tarihleri açıklandı!
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Kasım ayı yaklaşırken AUZEF öğrencilerinin beklediği vize takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Yeni tarihlerin duyurulmasının ardından öğrenciler, ara sınavların hangi hafta sonuna denk geldiğini ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merakla araştırıyor.

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 güz yarıyılı vize tarihlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 7-8 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ara sınavlar (vize), 14-15 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günlerine ertelendi.

Üniversitenin yeni duyurusuyla birlikte öğrencilerin güz dönemindeki ilk oturumları bir hafta ileri alınmış oldu.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Vize tarihlerinin ertelenmesiyle sınav merkezi seçimi için tanınan süre de uzatıldı. Daha önce 19 Ekim olarak duyurulan son tercih tarihi, 25 Ekim 2026 Pazar saat 23.59 olarak güncellendi.

Öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden veya AUZEF Mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini gerçekleştirebilecek.

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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güz dönemi vizelerinin yeni tarihlere alınmasının ardından öğrencilerin katılacakları oturumlara ilişkin bina ve salon bilgileri de giriş belgeleriyle öğrenilebilecek. Belgelerin erişime açılacağı tarih öğrenciler tarafından bekleniyor.

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2026-2027 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Final ve bütünleme oturumları için akademik takvimde yer alan tarihler şöyle:

  • Ara sınav (Vize): 14-15 Kasım 2026
  • Bitirme sınavı (Final): 26-27 Aralık 2026
  • Bütünleme sınavı (Telafi): 30-31 Ocak 2027
  • Bahar dönemi ara sınavları: 24-25 Nisan 2027

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AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AUZEF vize tarihleri açıklandı!
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