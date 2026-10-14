AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AUZEF vize tarihleri açıklandı!

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Vize tarihlerinin ertelenmesiyle sınav merkezi seçimi için tanınan süre de uzatıldı. Daha önce 19 Ekim olarak duyurulan son tercih tarihi, 25 Ekim 2026 Pazar saat 23.59 olarak güncellendi.

Öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden veya AUZEF Mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini gerçekleştirebilecek.

SINAV MERKEZİ SEÇİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!