AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre öğrenciler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.

Açıköğretimde eğitimine devam eden öğrenciler için bu yıl ders seçimi uygulamasında da yeniliğe gidildi. Önceki dönemlerden farklı olarak dersler fakülte tarafından otomatik atanmayacak. Öğrencilerin kendi ders listelerini oluşturarak yarıyıl kayıtlarını tamamlamaları gerekecek.