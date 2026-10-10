AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF'de güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başladı. Ders seçimi ve ödeme adımlarını tamamlamaya hazırlanan öğrenciler için şimdi gözler, kayıt ekranının kapanacağı son tarihe çevrildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre öğrenciler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.
Açıköğretimde eğitimine devam eden öğrenciler için bu yıl ders seçimi uygulamasında da yeniliğe gidildi. Önceki dönemlerden farklı olarak dersler fakülte tarafından otomatik atanmayacak. Öğrencilerin kendi ders listelerini oluşturarak yarıyıl kayıtlarını tamamlamaları gerekecek.
Güz döneminde alacakları dersleri belirlemek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet şifreleri veya öğrenci şifreleriyle giriş yapabilecek.
Sistemde bulunan Ders Ekle-Sil bölümünden zorunlu ve seçmeli dersler görüntülenebilecek. Bir yarıyılda en fazla 8 ders seçilebilecek ve toplam ders yükü 45 AKTS kredisini aşamayacak. Seçim tamamlandığında sistemde oluşan kayıt yenileme bedelinin yatırılmasıyla işlem sonuçlandırılabilecek.
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Anadolu Üniversitesi AÖF'de öğrencilerin ödeyeceği tutar, kayıtlı oldukları program ve ders seçimlerine göre belirleniyor. Bu nedenle bütün öğrencilerin farklı tutarlarda ödeme yapması gerekiyor.
Ders listesini oluşturan öğrenciler, kendilerine ait ödeme bilgilerini sistemdeki Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü üzerinden görebilecek. Ödemeler kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek.
Bu yılki kayıt uygulamasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli değişikliklerden biri, fakültenin otomatik ders ataması yapmayacak olması. Üniversitenin duyurusuna göre ders seçimi gerçekleştirilmeden ödeme bilgisi oluşturulamayacak.
Ayrıca belirtilen sürede işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin mazeretleri kabul edilmeyecek. Anadolu Üniversitesi, kayıt yenileme döneminin uzatılmayacağını da duyurdu.
Kayıt işlemlerini tamamlayan açıköğretim öğrencilerini aralık ayında ilk sınav heyecanı bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik takviminde güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yer alıyor.
Yarıyıl sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ara sınava istedikleri merkezde katılmayı planlayan öğrenciler için sınav merkezi tercihlerinde son tarih de 19 Ekim olarak belirlendi.
Af kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kesin kayıt işlemlerinizi 12-19 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz. 🔗 https://t.co/G1UJuxfdPz #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimFakültesi #AÖF #ÖğrenciAffı #AfKayıt https://t.co/lLYmFPg9aB— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (@AOFAnadolum) October 9, 2026