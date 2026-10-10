İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı için günlük ödeme 1.375 TL olarak uygulanıyor. Gençlerin eline geçecek toplam tutar ise kampüste görev aldıkları gün sayısına göre değişiyor.

Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.