İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Üniversite gençliğini çalışma hayatıyla buluşturan program ders saatlerine göre belirleniyor. Öğrenciler, eğitimlerini aksatmadan kampüs içindeki çeşitli alanlarda görev alarak çalıştıkları günler karşılığında maddi destek elde edebiliyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında açılan kontenjanlar ve kayıt süresi ise üniversitelerin duyurularına göre farklılık gösteriyor.
Üniversite öğrencilerine kampüs hayatının içinde çalışma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi başvuruları başladı. Yeni akademik yılın açılmasıyla birlikte devlet üniversitelerinde öğrencilere ayrılan kontenjanlar kademeli olarak ilan ediliyor.
Her yükseköğretim kurumu, kendisine ayrılan kontenjan ve çalışma alanlarına göre öğrenci kabul takvimini duyuruyor. Bu nedenle gençlerin kendi okullarındaki ilanları inceleyerek başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor.
Derslerinden kalan zamanı iş deneyimine dönüştürmek isteyen öğrenciler, başvurularını İŞKUR'un elektronik hizmetleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.
İŞKUR e-Şube sistemine giriş yapan adaylar, Gençlik Programı ilanları arasından öğrenim gördükleri üniversiteye ait kontenjanları görüntüleyebiliyor. İlgili programın seçilmesinin ardından başvuru bilgileri tamamlanarak kayıt oluşturulabiliyor.
İşlemler için esube.iskur.gov.tr adresi kullanılabiliyor. Ayrıca İŞKUR'un Gençlik Programı sayfası üzerinden de uygulamaya ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.
İŞKUR E-ŞUBE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI RESMİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
Program öncelikle devlet üniversitelerinde örgün öğrenim gören gençlere yönelik yürütülüyor.
Başlıca katılım koşulları şöyle:
İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı için günlük ödeme 1.375 TL olarak uygulanıyor. Gençlerin eline geçecek toplam tutar ise kampüste görev aldıkları gün sayısına göre değişiyor.
Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Üniversite dersleriyle çalışma saatlerini bir arada yürütmeye olanak tanıyan uygulamada öğrenciler haftada en fazla 3 gün görev alabiliyor. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak belirlenirken haftalık toplam süre 22,5 saati aşmıyor.
Gençler kampüslerin sosyal ve kültürel etkinliklerinde, kütüphane ve akademik destek çalışmalarında, dijital dönüşüm projelerinde ve üniversitelerin çeşitli hizmet alanlarında deneyim kazanabiliyor.