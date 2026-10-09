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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:25

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Ortaöğrenim başvuruları ne zaman bitecek, üniversite bursu tarihi belli mi?

VGM bursunda ortaöğrenim öğrencileri için başvuru süresi devam ediyor, üniversitelilerin beklediği yükseköğrenim desteği için ise takvim belli oldu. Öğrenciler şimdi “Ortaöğrenim başvuruları ne zaman bitecek, üniversite bursu tarihi belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, VGM burs başvuru tarihleri...

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Ortaöğrenim başvuruları ne zaman bitecek, üniversite bursu tarihi belli mi?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık ödenecek tutar resmi internet sitesinde yayımlandı. Eğitim giderlerine katkı sağlayacak destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru takviminin ayrıntıları da netleşti.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için ekran 6 Ekim'de açıldı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Süre dolduktan sonra yeni başvuru alınmayacak ve sıra değerlendirme aşamasına gelecek.

ÜNİVERSİTE VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelilerin beklediği tarih de belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencileri için yükseköğrenim burs ekranı 22 Ekim 2026 saat 10.00'da açılacak. Başvuru dönemi 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Böylece ortaöğrenim başvurularının kapanmasının hemen ardından üniversite öğrencileri kendi burs dönemi için başvuru yapabilecek.

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VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?

İki eğitim kademesinde öğrencilerin alacağı aylık destek ve ödeme süresi farklı uygulanıyor.

  • Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL
  • Ödeme süresi: Eğitim döneminde 9 ay
  • Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
  • Ödeme süresi: Eğitim döneminde 8 ay

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından banka hesaplarına yatırılıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Öğrencilerin formu doldurmadan önce kendi eğitim kademelerine ait başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru döneminin ardından öğrencilerin beyanları kontrol edilerek değerlendirme yapılacak. 2026-2027 burs sonuçları için henüz kesin bir açıklama tarihi ilan edilmedi. Sonuç takvimi ve değerlendirmeye ilişkin yeni duyurular yine kurumun resmi internet adresinden paylaşılması öngörülüyor.

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