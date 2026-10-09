VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Ortaöğrenim başvuruları ne zaman bitecek, üniversite bursu tarihi belli mi?

ÜNİVERSİTE VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelilerin beklediği tarih de belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencileri için yükseköğrenim burs ekranı 22 Ekim 2026 saat 10.00'da açılacak. Başvuru dönemi 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Böylece ortaöğrenim başvurularının kapanmasının hemen ardından üniversite öğrencileri kendi burs dönemi için başvuru yapabilecek.