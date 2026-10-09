VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Ortaöğrenim başvuruları ne zaman bitecek, üniversite bursu tarihi belli mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık ödenecek tutar resmi internet sitesinde yayımlandı. Eğitim giderlerine katkı sağlayacak destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru takviminin ayrıntıları da netleşti.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için ekran 6 Ekim'de açıldı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Süre dolduktan sonra yeni başvuru alınmayacak ve sıra değerlendirme aşamasına gelecek.
Üniversitelilerin beklediği tarih de belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencileri için yükseköğrenim burs ekranı 22 Ekim 2026 saat 10.00'da açılacak. Başvuru dönemi 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Böylece ortaöğrenim başvurularının kapanmasının hemen ardından üniversite öğrencileri kendi burs dönemi için başvuru yapabilecek.
İki eğitim kademesinde öğrencilerin alacağı aylık destek ve ödeme süresi farklı uygulanıyor.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından banka hesaplarına yatırılıyor.
Başvurular vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Öğrencilerin formu doldurmadan önce kendi eğitim kademelerine ait başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Başvuru döneminin ardından öğrencilerin beyanları kontrol edilerek değerlendirme yapılacak. 2026-2027 burs sonuçları için henüz kesin bir açıklama tarihi ilan edilmedi. Sonuç takvimi ve değerlendirmeye ilişkin yeni duyurular yine kurumun resmi internet adresinden paylaşılması öngörülüyor.
2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz yükseköğrenim bursuyla gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunuyoruz. 2026-2027 eğitim yılında da burs almaya hak kazanan öğrencilerimize eğitim desteği sağlayacağız. 📌 Başvurular 22 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemleri ve resmi duyurular için: https://t.co/cJrEFvMszD— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 8, 2026