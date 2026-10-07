İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Öğrencilere kampüste çalışma fırsatı!

Ders programını aksatmadan bütçesine katkı sağlamak ve iş hayatıyla erken tanışmak isteyen üniversiteliler için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları yeniden açılıyor. Kampüs içinde farklı alanlarda görev alma imkanı sağlayan programda yer almak isteyen öğrenciler için başvuru adımları ise üniversitelerin açacağı ilanlarla birlikte şekillenecek.
2026-2027 eğitim döneminde İŞKUR Gençlik Programı için hareketlilik üniversitelere göre başladı. Başvurular Türkiye genelinde tek bir tarihte açılmıyor; her üniversite için oluşturulan programın başlangıç ve bitiş tarihleri ayrı olabiliyor.
İŞKUR e-Şube'de yer alan Gençlik Programı ekranında öğrenciler, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, il, ilçe ve üniversite seçerek kendilerine uygun ilanları görüntüleyebiliyor. Bu nedenle programa katılmayı düşünenlerin kendi üniversiteleri adına açılan kontenjanı kontrol etmesi gerekiyor.
Kampüste çalışma fırsatından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilk adresi İŞKUR'un başvuru sistemi olacak. Gençliğin Üretim Çağı platformundaki "Başvuru Yap" bölümü üzerinden İŞKUR Gençlik Programı ekranına geçiş yapılabiliyor.
İŞKUR e-Şube'de üniversite ve il bilgileri seçildikten sonra açık programlar görüntülenebiliyor. Öğrencilerin burada kendi üniversiteleri için yayımlanan ilanı ve başvuru tarihlerini dikkate alması gerekiyor.
İŞKUR BAŞVURU PLATFORMU İÇİN TIKLAYINIZ!
Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler için yalnızca üniversite kaydının bulunması yeterli değil. Katılımda yaş, sigortalılık ve hane geliri gibi farklı kriterler de dikkate alınıyor.
Temel şartlar şöyle:
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite dersleriyle birlikte yürütülebilecek esnek bir model üzerine kurulu. Öğrenciler programa haftada 1 ila 3 gün katılabiliyor. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saat olarak uygulanıyor.
Bu model sayesinde haftanın tamamını işe ayırmak yerine ders programına uygun günlerde çalışma imkanı bulunuyor.
Derslerinin yanında gelir elde etmek isteyen öğrenciler için programın ödeme tutarı da güncellendi. İŞKUR'un güncel bilgilerine göre katılımcılara programa devam ettikleri her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor.
Haftada 1 ila 3 gün katılım esasına göre aylık gelir 6.875 TL ile 19.250 TL arasında değişebiliyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de program kapsamında karşılanıyor.