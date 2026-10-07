İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Öğrencilere kampüste çalışma fırsatı!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim döneminde İŞKUR Gençlik Programı için hareketlilik üniversitelere göre başladı. Başvurular Türkiye genelinde tek bir tarihte açılmıyor; her üniversite için oluşturulan programın başlangıç ve bitiş tarihleri ayrı olabiliyor.

İŞKUR e-Şube'de yer alan Gençlik Programı ekranında öğrenciler, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, il, ilçe ve üniversite seçerek kendilerine uygun ilanları görüntüleyebiliyor. Bu nedenle programa katılmayı düşünenlerin kendi üniversiteleri adına açılan kontenjanı kontrol etmesi gerekiyor.