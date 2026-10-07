KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

Başvuru sürecini geride bırakan adaylar için artık sınav günü ayrıntıları belli olmaya başladı. KPSS Ortaöğretim öncesinde bina ve salon bilgileri, ÖSYM'nin erişime açacağı giriş belgesi üzerinden öğrenilecek. Sınav tarihi yaklaşırken, belgenin adaylarla ne zaman paylaşılacağına ilişkin takvim de bekleniyor.
Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Adaylar ekim ayının son pazar günü sınav salonlarında olacak.
Başvuru işlemleri 27 Ağustos'ta başlamış, 8 Eylül'de sona ermişti. Normal dönemi kaçıran adaylara ise 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru imkanı tanındı.
KPSS Ortaöğretim oturumuna katılan adayların beklediği duyuru ÖSYM tarafından henüz gelmedi. Sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerinin yer alacağı belge açıklandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama, sınava hazırlanan binlerce adayın takvimindeki en önemli gelişmelerden biri olacak.
Sınav yerleri erişime açıldığında adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Belgede adayın sınava gireceği bina ve salonun yanı sıra sınav merkezi bilgileri de bulunacak. ÖSYM'nin belgeyi yayımlamasının ardından adayların sınav günü gitmeleri gereken adresi önceden kontrol etmeleri yararlı olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayları ilgilendiren 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ortaöğretim düzeyinden DHBT'ye katılacak adayların 25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim'e de başvurmuş ve sınava girmiş olması gerekiyor. DHBT sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 25 Kasım 2026'da açıklanacak.