KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim oturumuna katılan adayların beklediği duyuru ÖSYM tarafından henüz gelmedi. Sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerinin yer alacağı belge açıklandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama, sınava hazırlanan binlerce adayın takvimindeki en önemli gelişmelerden biri olacak.