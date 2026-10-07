KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans sonuçları nasıl sorgulanır?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için 2026 KPSS lisans sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından, şimdi de puanlar erişime açılacak ve adayların kullanımına sundu. Böylece adaylar için ÖSYM KPSS sonuç ekranı açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı.
2026-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/TqtrwDogd2 https://t.co/LUh4PzzzQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2026
Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulandı.
ÖSYM ile KPSS-2026/2 tercih tarihleri de netleşti. Adaylar tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak 2. yerleştirme için tercih başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.
- 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak, din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim'de açıklanacak.