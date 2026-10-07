KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans sonuçları nasıl sorgulanır?



2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? (KPSS-2026/2 TAKVİMİ)

ÖSYM ile KPSS-2026/2 tercih tarihleri de netleşti. Adaylar tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak 2. yerleştirme için tercih başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇ TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak, din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim'de açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör