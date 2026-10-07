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Giriş Tarihi: 7.10.2026 06:06

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı. Böylece "2026 KPSS lisans nasıl ve nereden sorgulanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte Kamu Personel Seçme Sınavı ÖSYM sorgulama ekranı detayları...

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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans sonuçları nasıl sorgulanır?
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Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için 2026 KPSS lisans sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından, şimdi de puanlar erişime açılacak ve adayların kullanımına sundu. Böylece adaylar için ÖSYM KPSS sonuç ekranı açıklandı.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

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KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulandı.


2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? (KPSS-2026/2 TAKVİMİ)

ÖSYM ile KPSS-2026/2 tercih tarihleri de netleşti. Adaylar tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak 2. yerleştirme için tercih başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇ TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak, din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim'de açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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