SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı son gelişmeleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklama ile başvuru takvimi netleşirken, 26 bin 673 personel alımı için gözler duyurulara çevrilmiş durumda.
Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin süreç hakkında katıldığı bir programda açıklama yaptı.
Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
|Uzman Doktor
|22 bin 983
|Doktor
|3 bin 652
|Sağlık Teknikeri
|25
|Ebe
|9
|Hemşire
|2
|Diyetisyen
|1