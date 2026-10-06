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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:24

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları doğrultusunda gözler ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru takvimi ve süreci detayları...

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı son gelişmeleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklama ile başvuru takvimi netleşirken, 26 bin 673 personel alımı için gözler duyurulara çevrilmiş durumda.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin süreç hakkında katıldığı bir programda açıklama yaptı.

Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle adayların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

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26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor 22 bin 983
Doktor 3 bin 652
Sağlık Teknikeri 25
Ebe 9
Hemşire 2
Diyetisyen 1
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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