SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin süreç hakkında katıldığı bir programda açıklama yaptı.

Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.