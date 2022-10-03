AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI VE ÜCRETİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime gör; AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri, bugün itibarıyla başlayacak. AÖF'te eğitim gören öğrenciler, ders seçimi ve kayıt işlemlerinden sonra sınavlara katılım sağlayabilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF ders seçimi nasıl yapılır? İşte, 2022 2023 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ders seçimi işlemleri hakkında tüm merak edilenler…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, bugün itibarıyla başlıyor. İşte, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar? sorularının yanıtları ve AÖF kayıt yenileme ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.
2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.
İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar;
Kredi Kartı/Banka Kartıyla,
Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),
Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
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