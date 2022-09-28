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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:33

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemleri araştırmasına çıktı. Ders seçimi ve kayıt işlemlerinden sonra sınavlara katılım sağlanacak. Öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçmiş olmaları gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayımlanan akademik takvime göre; AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri Ekim ayında başlayacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AÖF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi açıköğretimde güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 3 - 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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