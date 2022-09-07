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Giriş Tarihi: 7.9.2022 00:43

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören adaylar AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırmasına çıktı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ikinci üniversite programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Ağustos ayında başlayan kayıt yenilemenin son günü merak ediliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme son gün için geri sayım sürüyor. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri de yatırması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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