AÖF kayıt yenileme son gün için geri sayım sürüyor. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri de yatırması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?