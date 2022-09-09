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Giriş Tarihi: 9.9.2022 22:32

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Açıktan üniversite tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırması yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte konuya dair tüm ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2022 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte bilgiler

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesinde eğitim alacak olan kişiler kayıtlarını belirlenen ücreti de yatırarak tamamlaması gerekiyor. İşte AÖF kayıt sürecine dair bilgiler…

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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