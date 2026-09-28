AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılır? AÖF Güz Dönemi Takvimi Açıklandı!

2026-2027 öğretim yılı güz döneminde eğitimine devam edecek öğrenciler, ders ekle-sil ve ödeme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni dönemin ara sınav ve final tarihleri de belli oldu.
Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek. Öğrencilerin bu tarihler arasında ders seçimlerini yaparak dönem ücretlerini yatırması gerekiyor.
Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi (ekle-sil) ve dönem ücretinin ödenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak almak istedikleri dersleri seçmeleri gerekiyor.
Ders seçiminin tamamlanmasının ardından ödeme bilgileri sistemde görüntülenecek. Belirlenen tutarın yatırılmasıyla birlikte öğrencilerin kayıt durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
Anadolu Üniversitesinin akademik takviminde güz ve bahar dönemine ait sınav tarihleri de açıklandı. Buna göre 2026-2027 AÖF sınav takvimi şöyle: