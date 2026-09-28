Haberler Yaşam Haberleri AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılır? AÖF Güz Dönemi Takvimi Açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:32

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılır? AÖF Güz Dönemi Takvimi Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 AÖF güz dönemi takvimini yayımladı. Yeni dönemde eğitimine devam edecek öğrencilerin ders seçimi ve kayıt ücreti ödeme işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, akademik takvim…

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AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılır? AÖF Güz Dönemi Takvimi Açıklandı!
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2026-2027 öğretim yılı güz döneminde eğitimine devam edecek öğrenciler, ders ekle-sil ve ödeme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni dönemin ara sınav ve final tarihleri de belli oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek. Öğrencilerin bu tarihler arasında ders seçimlerini yaparak dönem ücretlerini yatırması gerekiyor.

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AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi (ekle-sil) ve dönem ücretinin ödenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak almak istedikleri dersleri seçmeleri gerekiyor.

Ders seçiminin tamamlanmasının ardından ödeme bilgileri sistemde görüntülenecek. Belirlenen tutarın yatırılmasıyla birlikte öğrencilerin kayıt durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

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2026-2027 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinin akademik takviminde güz ve bahar dönemine ait sınav tarihleri de açıklandı. Buna göre 2026-2027 AÖF sınav takvimi şöyle:

  • Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027
  • Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027

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