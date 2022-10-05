AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversite AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme 2022 dönemi sürüyor. Öğrenciler için akademik takvim ile belirlenen dönem toplamda iki hafta sürecek. Bu tarihler arasında AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor yanıt aramaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için ders seçimi, ders ekle bırak işlemleri de gündemde. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte tarihler…